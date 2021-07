Belen Rodriguez salta Tu si que vales | ecco chi ci sarà nel programma

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 14 luglio 2021) In questi giorni si stanno effettuando le registrazioni delper il prossimo autunno Giunto alla sua ottava edizione, ildei talenti Tu si quetornerà in autunno nella prima serata del sabato di Canale 5. In questi giorni si stanno svolgendo le registrazioni, mache il 12 luglio scorso ha partorito, non è presente e non loalmeno nelle prime puntate. Al suo posto ciGiulia Stabile, anche se non è ancora chiaro il suo ruolo e cioè se andrà a sostituireo se si tratterà di un ruolo diverso. ...