Zoff | «Donnarumma può diventare il numero uno al mondo»»

(Di martedì 13 luglio 2021)incorona Gianluigi: ecco le parole dell’ex portiere della Juventus e della Nazionale italiana A Il Messaggero, la leggenda della Juventus e della Nazionale Dinoha parlato così di Gianluigidopo Euro 2020. Ecco le sue dichiarazioni. «È stato eccellente e reattivo su quei due calci di rigore, come anche in semifinale. E ha dato sempre sicurezza: sicuro e freddo. Gigio ha qualità indiscutibili. È atletico, ha grandi riflessi, poi ha questa statura gigantesca. Puòiluno al? Le qualità ce le ha di sicuro. Poi ...

... ci sono cinque azzurri LA SQUADRA Italia campione, la lezione dei 20enni L'INTERVISTA: 'è un gigante' EURO 2020, i rigori parati dal portiere Cosa vuol dire 'kiricocho'? ...... ci sono cinque azzurri LA SQUADRA Italia campione, la lezione dei 20enni L'INTERVISTA: 'è un gigante' EURO 2020, i rigori parati dal portiere Cosa vuol dire 'kiricocho'? ...A Il Messaggero l'ex portiere Dino Zoff ha parlato così di Gigio Donnarumma: "È stato eccellente e reattivo su quei due calci di rigore, come anche in semifinale. E ha dato sempre sicurezza, sicuro, ...Intervistato da Il Messaggero, Dino Zoff, leggenda del calcio azzurro, parla così di Gigio Donnarumma: "È stato eccellente e reattivo su quei due calci di rigore, come anche in semifinale. E ha dato ...