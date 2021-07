Tommaso Zorzi insultato: “Non mi frega un ca**o degli Europei” (Di martedì 13 luglio 2021) Tommaso Zorzi si ritrova di nuovo al centro di una polemica esplosa dopo alcune storie Instagram pubblicate sul suo profilo nelle ultime ore. Tommaso ZorziL’Italia è campione d’Europa. Gli Azzurri hanno battuto l’Inghilterra ai calci di rigore, portando il trofeo a Roma. Festeggiamenti in tutte le città italiane, migliaia di persone nelle piazze per la vittoria di Euro 2020. Tommaso Zorzi, influencer e volto noto dell’ultima stagione televisiva, ha voluto dire la sua: “Per quanto riguarda gli Europei, sì sono contento, ma di base non mi frega un ... Leggi su vesuvius (Di martedì 13 luglio 2021)si ritrova di nuovo al centro di una polemica esplosa dopo alcune storie Instagram pubblicate sul suo profilo nelle ultime ore.L’Italia è campione d’Europa. Gli Azzurri hanno battuto l’Inghilterra ai calci di rigore, portando il trofeo a Roma. Festeggiamenti in tutte le città italiane, migliaia di persone nelle piazze per la vittoria di Euro 2020., influencer e volto noto dell’ultima stagione televisiva, ha voluto dire la sua: “Per quanto riguarda gli, sì sono contento, ma di base non miun ...

Advertising

Open_gol : «Pensando ai muri che ha avuto il coraggio di abbattere, credo che debba trasformarsi in un’icona etero perché è ag… - iism2__ : @ririxhemm @tommaso_zorzi @tommistanza che belli che sietee?? - Italia_Notizie : Tommaso Zorzi: “Non me ne frega un ca**o degli Europei”. E viene ricoperto di insulti - ririxhemm : @bissolo_greta @tommaso_zorzi @tommistanza ti ringrazio ???? - Tiziana24054247 : @itsrosakiss @tommaso_zorzi Tommy ti ho scritto in privato su istangram x piacere leggi quei messaggi è importante...Grazie?? -