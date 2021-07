Roma, è allarme dei medici per i festeggiamenti della Nazionale. Magi: ‘Sicuramente ci sarà un aumento dei positivi’ (Di martedì 13 luglio 2021) Roma – Il trionfo dell’Italia agli europei ha riempito il cuore di gioia di moltissimi tifosi e non solo. Numerose sono stati infatti i festeggimenti, durante i quali tuttavia si è chiuso più di un occhio in merito alle regole per limitare la diffusione del Coronavirus. Ora però, i medici si mostrano preoccupati rispetto alla possibilità di nuovi focolai. Leggi anche: Finale Europei 2021, esperti preoccupati per nuovi focolai Covid: ‘In piazza solo vaccinati o tamponati’ Il parere dei medici “A causa dei festeggiamenti, ci troveremo tra qualche giorno con molti focolai da dover fronteggiare”. Risponde così il presidente ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 13 luglio 2021)– Il trionfo dell’Italia agli europei ha riempito il cuore di gioia di moltissimi tifosi e non solo. Numerose sono stati infatti i festeggimenti, durante i quali tuttavia si è chiuso più di un occhio in merito alle regole per limitare la diffusione del Coronavirus. Ora però, isi mostrano preoccupati rispetto alla possibilità di nuovi focolai. Leggi anche: Finale Europei 2021, esperti preoccupati per nuovi focolai Covid: ‘In piazza solo vaccinati o tamponati’ Il parere dei“A causa dei, ci troveremo tra qualche giorno con molti focolai da dover fronteggiare”. Risponde così il presidente ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, è allarme dei medici per i festeggiamenti della Nazionale. Magi: ‘Sicuramente ci sarà un aumento dei positivi’ - Antinovax : Covid nel Lazio, allarme Oms sui festeggiamenti dopo Euro 2020: «Il contagio non prende pause, scene devastanti»… - sadape54 : Covid nel Lazio, allarme Oms sui festeggiamenti dopo Euro 2020: «Il contagio non prende pause, scene devastanti»… - FabrizioSantori : VERGOGNOSO divani, fili elettrici, elettrodomestici, vetri, calcinacci. ALLARME DISCARICHE ABUSIVE. Oggi siamo venu… - Lazio_TV : Cittadini esasperati, ancora un rogo nella notte -