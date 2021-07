Pogba ai giocatori inglesi vittime di razzismo: “Tenete la testa alta e siate orgogliosi” (Di martedì 13 luglio 2021) Al termine della finale degli Europei 2020 Italia-Inghilterra, tre calciatori inglesi sono stati presi di mira sui social. Si tratta di Marcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka, protagonisti degli errori decisivi dal dischetto. I tre hanno ricevuto dei vergognosi insulti razzisti, condannati immediatamente da tutto il mondo del calcio. Tra i tanti messaggi di vicinanza, non è mancato quello di Paul Pogba. “Ragazzi, sono fiero di voi. A volte si vince, altre si perde, ma voi avete dimostrato il vostro valore portando l’Inghilterra in finale. Ci vuole coraggio a tirare i rigori e voi l’avete dimostrato. E’ ora di combattere il razzismo, ... Leggi su sportface (Di martedì 13 luglio 2021) Al termine della finale degli Europei 2020 Italia-Inghilterra, tre calciatorisono stati presi di mira sui social. Si tratta di Marcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka, protagonisti degli errori decisivi dal dischetto. I tre hanno ricevuto dei vergognosi insulti razzisti, condannati immediatamente da tutto il mondo del calcio. Tra i tanti messaggi di vicinanza, non è mancato quello di Paul. “Ragazzi, sono fiero di voi. A volte si vince, altre si perde, ma voi avete dimostrato il vostro valore portando l’Inghilterra in finale. Ci vuole coraggio a tirare i rigori e voi l’avete dimostrato. E’ ora di combattere il, ...

