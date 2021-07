Paola Di Paolo in mostra alla Fortezza di Civitella del Tronto (Di martedì 13 luglio 2021) Fortezza di Civitella del Tronto (Teramo)TERAMO – Dal 22 luglio al 1° agosto, nella Fortezza di Civitella del Tronto, espone la nota artista Paola Di Paolo, con un percorso che propone i successi di critica e di pubblico di questi ultimi anni, sguardi e visioni di un’anima che fa della sua creatività l’antidoto alle brutture della vita quotidiana. Tanti i riconoscimenti, tanti i premi per un percorso che il critico Massimo Pasqualone inaugura con la mostra personale dell’Artista, il 22 luglio alle ore 12, e che ha fortemente voluto nel ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 13 luglio 2021)didel(Teramo)TERAMO – Dal 22 luglio al 1° agosto, nelladidel, espone la nota artistaDi, con un percorso che propone i successi di critica e di pubblico di questi ultimi anni, sguardi e visioni di un’anima che fa della sua creatività l’antidoto alle brutture della vita quotidiana. Tanti i riconoscimenti, tanti i premi per un percorso che il critico Massimo Pasqualone inaugura con lapersonale dell’Artista, il 22 luglio alle ore 12, e che ha fortemente voluto nel ...

