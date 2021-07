Octopath Traveler compie tre anni oggi, Square Enix promette un “nuovo viaggio” – Notizia – Nintendo SwitchVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 13 luglio 2021) Octopath Traveler celebra il terzo compleanno e Square Enix sembra indicare la possibilità di un secondo capitolo con un “nuovo viaggio” in sviluppo.. Octopath Traveler compie oggi tre anni dalla sua uscita originale e Square Enix celebra il suo terzo compleanno con un messaggio attraverso Twitter, che sembra peraltro preannunciare possibili novità riguardanti la serie in questione, forse anche un nuovo capitolo. Il tweet, visibile qui sotto, è in ... Leggi su helpmetech (Di martedì 13 luglio 2021)celebra il terzo compleanno esembra indicare la possibilità di un secondo capitolo con un “” in sviluppo..tredalla sua uscita originale ecelebra il suo terzo compleanno con un messaggio attraverso Twitter, che sembra peraltro preannunciare possibili novità riguardanti la serie in questione, forse anche uncapitolo. Il tweet, visibile qui sotto, è in ...

Advertising

MicroNido : Oooooooh ma octopath traveler ha anche la meccanica dei Pokémon meravigliaaaa ?????? - MicroNido : Per il momento octopath traveler mi sembra avere un'ottima struttura ?????? mi riporta ai primi jrpg a cui ho gioca… - MicroNido : Ho iniziato octopath traveler ?? già lo adoro! - Senpavo_ : 6) Octopath Traveler La Square mi continua a regalare gioconi, amato il sistema di combattimento (la storia un po'… - currentlydeadd : Era da un po' che non mi informavo su Dragon Quest, ero rimasto all'annuncio di Dragon Quest 12 (non avendo visto l… -