NieR Automata dopo quattro anni sta per ricevere finalmente una patch su Steam (Di martedì 13 luglio 2021) NieR Automata era un ottimo gioco su console, ma la versione Steam è stata scarsamente ottimizzata. Con i fotogrammi bloccati, i comandi da mouse e tastiera che avevano problemi e un terribile stuttering che rendeva le scene ad alta azione quasi ingiocabili, il gioco era un vero disastro. Tutti si aspettavano che Square Enix rilasciasse una patch di ottimizzazione per PC pochi mesi dopo, ma poi sono passati anni senza una parola da parte dell'editore. I fan si sono presi la briga di correggere i problemi di NieR Automata con varie mod che hanno sbloccato ...

