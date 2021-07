Nasce YouTube Shorts | l’attessisima funzione che cambierà il nostro modo di usarlo e di guadagnare – VIDEO

(Di martedì 13 luglio 2021) Già online in un numero limitato di paesi,è in arrivo anche in Italia. La piattaforma di Google entra in diretta concorrenza con TikTok. (Adobe Stock)sfida TikTok. E lo fa apertamente, con il debutto sul mercato globale di, vale a dire il format di miniverticali che ha determinato l’enorme successo della controllata di ByteDance. Online già dall’anno scorso in 26 paesi, orasarà diffuso in altre 100 nazioni, Italia inclusa. La versione Beta della piattaforma sarà attiva da noi a partire da domani, 14 luglio 2021. ...

Advertising

agrigentooggi : @POPOLOALBERI Verde pubblico, alberi in città, boschi e turismo'. Ad Agrigento, nasce Conalpa - agrigentooggi : Nasce il Co n al pa Agrigento, volontari a servizio del parco arboreo - gucklar : RT @LaVenariaReale: Metamorfosi nasce da una straordinaria sinergia. Quella tra La Venaria Reale, la Fondazione @PiemonteDalVivo, coordinat… - FilarmonicaTRT : RT @LaVenariaReale: Metamorfosi nasce da una straordinaria sinergia. Quella tra La Venaria Reale, la Fondazione @PiemonteDalVivo, coordinat… - LaVenariaReale : Metamorfosi nasce da una straordinaria sinergia. Quella tra La Venaria Reale, la Fondazione @PiemonteDalVivo, coord… -

Ultime Notizie dalla rete : Nasce YouTube

Computer Magazine

... Gian Carlo Muzzarelli, che ha ricordato come 'il canaledel Festival in 2 anni abbia avuto ... 'La filosofia ha sempre detto che non siliberi, ma la libertà si costruisce sulla base di ...... interamente reperibile su. La proposta è encomiabile per maturità e trasuda della passione ... Il mio background tecnicocon montaggio e ripresa. Ho, dunque, voluto decidere con attenzione ...Un progetto nato sul territorio della provincia di Monza e Brianza che pone al centro dell’attenzione le buone pratiche di integrazione ed emancipazione attuate grazie al lavoro della rete TikiTaka-Fc ...In seguito alla sua nascita, l’uomo si è reso conto che non era in grado di badare alla piccola, e per tale motivo ha ritenuto opportuno portarla al rifugio chiamato Big Fluffy Dog Rescue, l’organizza ...