Microsoft Edge e Google Chrome, in arrivo la funzione copia e incolla (Di martedì 13 luglio 2021) Microsoft e Google stanno collaborando a un nuovo set di API per i rispettivi browser Web basati sul codice open source Google Chromium, che consentirà di espandere la funzionalità del copia e incolla. Attualmente i due Web browser consentono agli utenti di copiare solo una piccola selezione di formati di file comuni tra le applicazioni Web e desktop, tra cui jpg, png, HTML e alcuni altri. Le nuove librerie invece estenderanno la compatibilità a una serie di file proprietari e di nicchia, ad esempio .docx (utilizzato in Microsoft Word) e TIFF (un formato di immagine ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021)stanno collaborando a un nuovo set di API per i rispettivi browser Web basati sul codice open sourceChromium, che consentirà di espandere la funzionalità del. Attualmente i due Web browser consentono agli utenti dire solo una piccola selezione di formati di file comuni tra le applicazioni Web e desktop, tra cui jpg, png, HTML e alcuni altri. Le nuove librerie invece estenderanno la compatibilità a una serie di file proprietari e di nicchia, ad esempio .docx (utilizzato inWord) e TIFF (un formato di immagine ...

Advertising

WindowsBlogIta : Microsoft pubblica la roadmap delle funzioni in arrivo su Edge nel 2022 - filippo_mol : Microsoft pubblica la roadmap delle funzioni in arrivo su Edge nel 2022 - faggyvee : Microsoft pubblica la roadmap delle funzioni in arrivo su Edge nel 2022 - ProH4Ck : Microsoft pubblica la roadmap delle funzioni in arrivo su Edge nel 2022 - alex_m_84 : Microsoft pubblica la roadmap delle funzioni in arrivo su Edge nel 2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Microsoft Edge Come installare Windows 11 su Raspberry Pi 4 ... siamo riusciti ad installare il nuovo sistema operativo di casa Microsoft su Raspberry Pi 4, ... Degna di nota è sicuramente la buona ottimizzazione del browser Edge , in grado di rendere gradevole e ...

I migliori Arcade Stick - Luglio 2021 " Clicca qui per acquistare Hori Fighting Edge Mayflash F300 Arcade Fight Stick Economico e ... anche se spesso soltanto verso una sola tipologia di console, come quelle Sony o Microsoft. In effetti è ...

Microsoft Edge e Google Chrome, in arrivo la funzione copia e incolla Il Fatto Quotidiano Fix crash di Outlook mentre si utilizza la barra di ricerca Fix crash con ricerca su Outlook. Microsoft sembrerebbe aver finalmente riconosciuto il bug che fa crashare gli applicativi di Outlook quando si tenta di effettuare una ricerca ne ...

Che cosa c’è di nuovo in Tim su cloud, 5G e rete Il governo, secondo le ultime indiscrezioni, sta valutando se affidare a Cdp (controllata dal ministero dell’Economia) un ruolo per una sorta di cordata pubblico-privata con Tim e Leonardo (che ha ...

... siamo riusciti ad installare il nuovo sistema operativo di casasu Raspberry Pi 4, ... Degna di nota è sicuramente la buona ottimizzazione del browser, in grado di rendere gradevole e ..." Clicca qui per acquistare Hori FightingMayflash F300 Arcade Fight Stick Economico e ... anche se spesso soltanto verso una sola tipologia di console, come quelle Sony o. In effetti è ...Fix crash con ricerca su Outlook. Microsoft sembrerebbe aver finalmente riconosciuto il bug che fa crashare gli applicativi di Outlook quando si tenta di effettuare una ricerca ne ...Il governo, secondo le ultime indiscrezioni, sta valutando se affidare a Cdp (controllata dal ministero dell’Economia) un ruolo per una sorta di cordata pubblico-privata con Tim e Leonardo (che ha ...