Michele Morrone | l’attore una furia sui social “Prendo le distanze…”

Leggi su baritalianews

(Di martedì 13 luglio 2021) Conosciamo tuttiper essere un noto attore, il quale ha preso parte ad un film di grande successo che è letteralmente spopolato su Netflix. Stiamo parlando del film intitolato 365giorni ispirato ad un libro scritto da Blanka Lipinska. Sembra che in questi ultimi giorni, proprio l’autrice del libro a cui il film in questione si è ispirato abbia rilasciato delle dichiarazioni che non sono affatto piaciute al, protagonista del film, che ha deciso così pubblicamente di prenderne le distanze. Ma cosa ha dichiarato di così tanto incredibile la donna, da suscitare questa ...