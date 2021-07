Messico: Casa Salud, 'Michele era felice, ucciso ieri sera in un assalto' (Di martedì 13 luglio 2021) Milano, 13 lug. (Adnkronos) - "Michele Colosio è stato ucciso ieri sera. Il suo sorriso noto e largo si è spento, lo hanno ucciso in un assalto, a un isolato da Casa sua, tornando dai festeggiamenti per la finale degli Europei. Era così felice". Michele Colosio, il volontario bresciano ucciso in Messico, viene ricordato con queste parole in un post sul profilo Facebook della Casa de la Salud Comunitaria Yi' bel ik'Raiz del Viento di San Cristobal de las ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) Milano, 13 lug. (Adnkronos) - "Colosio è stato. Il suo sorriso noto e largo si è spento, lo hannoin un, a un isolato dasua, tornando dai festeggiamenti per la finale degli Europei. Era così".Colosio, il volontario brescianoin, viene ricordato con queste parole in un post sul profilo Facebook dellade laComunitaria Yi' bel ik'Raiz del Viento di San Cristobal de las ...

Ultime Notizie dalla rete : Messico Casa Volontario italiano ucciso nel Chiapas, Michele aveva 42 anni ... 42 anni, raggiunto da quattro colpi di pistola a un isolato di distanza da casa sua, di ritorno dai festeggiamenti per la finale degli Europei. La vittima viveva in Messico da più di dieci anni e ...

Volontario italiano assassinato a colpi d'arma da fuoco: indaga la polizia ... in Messico . Il 42enne, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato e freddato mentre rientrava a casa dopo aver festeggiato la vittoria agli Europei dell' Italia . I proiettili sarebbero stati ...

Ucciso in Messico a colpi di pistola il volontario bresciano Michele Colosio La Repubblica Messico: Casa Salud, ‘Michele era felice, ucciso ieri sera in un assalto’ Il suo sorriso noto e largo si è spento, lo hanno ucciso in un assalto, a un isolato da casa sua, tornando dai festeggiamenti per la finale degli Europei. Era così felice”. Michele Colosio, il ...

Volontario italiano di 42 anni ucciso in Messico. Ucciso a colpi di pistola mentre tornava a casa Un volontario italiano è stato ucciso in strada in Messico mentre stava rincasando. Le notizie che arrivano sono frammentarie, la vittima aveva 42 anni e si trovava in Messico per un lavoro legato a p ...

