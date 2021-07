Macron annuncia Green Pass obbligatorio: “Serve per non chiudere” (Di martedì 13 luglio 2021) In Francia Macron ha disposto l’obbligo di vaccinazione per accedere a ristoranti e trasporti, in 24 ore boom di richieste di vaccinazione La Francia in meno di 24 ore ha registrato un boom di richieste di vaccinazione, quasi un milione di cittadini francesi si sono prenotati per la prima dose. L’evento si è verificato dopo il discorso del Presidente Emmanuel Macron tenutosi ieri sera a reti unificate, diretta in cui ha annunciato l’estensione del Green Pass per accedere a ristoranti, caffè e trasporti. Questa mattina, il capo del sito di prenotazione on-line Doctolib, Stanislas Niox-Chateau, ha ... Leggi su zon (Di martedì 13 luglio 2021) In Franciaha disposto l’obbligo di vaccinazione per accedere a ristoranti e trasporti, in 24 ore boom di richieste di vaccinazione La Francia in meno di 24 ore ha registrato un boom di richieste di vaccinazione, quasi un milione di cittadini francesi si sono prenotati per la prima dose. L’evento si è verificato dopo il discorso del Presidente Emmanueltenutosi ieri sera a reti unificate, diretta in cui hato l’estensione delper accedere a ristoranti, caffè e trasporti. Questa mattina, il capo del sito di prenotazione on-line Doctolib, Stanislas Niox-Chateau, ha ...

