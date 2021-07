Love is in the air, le anticipazioni del 14 luglio: Eda non deve saperlo! (Di martedì 13 luglio 2021) anticipazioni Love is in the air: cosa succede nella prossima puntata del 14 luglio. Un colpo di scena mette nei guai: Eda non deve saperlo! Eda (Love is in the air)Due giorni insieme allo chalet: Eda e Serkan, Selin e Ferit. Un’occasione per restare da soli e avere modo di parlare: il Bolat dovrà convincere la sua ex ad annullare il matrimonio e tornare insieme a lui. Selin è sul punto di accettare, ma Serkan dovrà fare un importante passo verso di lei e dirle che potranno tornare insieme. C’è grande confusione adesso nella testa e nel cuore di Serkan: chi è la donna che ama? I dubbi ... Leggi su vesuvius (Di martedì 13 luglio 2021)is in the air: cosa succede nella prossima puntata del 14. Un colpo di scena mette nei guai: Eda nonEda (is in the air)Due giorni insieme allo chalet: Eda e Serkan, Selin e Ferit. Un’occasione per restare da soli e avere modo di parlare: il Bolat dovrà convincere la sua ex ad annullare il matrimonio e tornare insieme a lui. Selin è sul punto di accettare, ma Serkan dovrà fare un importante passo verso di lei e dirle che potranno tornare insieme. C’è grande confusione adesso nella testa e nel cuore di Serkan: chi è la donna che ama? I dubbi ...

