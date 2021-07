Advertising

radiolombardia : Calcio, l'Inter svela la nuova maglia 'casalinga' - - JVCKSMOL : RT @cesololinter19_: L'Inter svela la nuova maglia senza Sponsor per rispetto di Pirelli e della Madonnina. - cesololinter19_ : L'Inter svela la nuova maglia senza Sponsor per rispetto di Pirelli e della Madonnina. - CORNERNEWS24 : #Calcio - Inter svela maglia 21/22, biscione protagonista Niente strisce nerazzurre ma trama a pelle di serpente - AnsaLombardia : Inter svela maglia 21/22, biscione protagonista. Niente strisce nerazzurre ma trama a pelle di serpente | #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Inter svela

Niente strisce nerazzurre ma trama a pelle di serpente: l'la nuova maglia home per la stagione 2021/22, la prima con il nuovo logo e che vede il ritorno dello scudetto sul petto dopo il successo in campionato. Una divisa che "presenta una trama a ...A dare pane per i loro denti ci penserà che finalmente rompe il suo lungo silenzio ele prime ... Gli arbitri e le polemiche 'Ero in panchina la sera di- Juventus, ma è difficile sindacare ...Niente strisce nerazzurre ma trama a pelle di serpente: l'Inter svela la nuova maglia home per la stagione 2021/22, la prima con il nuovo logo e che vede il ritorno dello scudetto sul petto dopo il ...Niente strisce nerazzurre ma trama a pelle di serpente: l'Inter svela la nuova maglia home per la stagione 2021/22, la prima con il nuovo logo e che vede il ritorno dello scudetto sul petto dopo il su ...