Il ddl Zan fa discutere dentro e fuori dal Parlamento (Di martedì 13 luglio 2021) Nel giorno della sua calendarizzazione, in Parlamento la discussione s'infiamma. Ma anche tra gli elettori c'è una discreta biforcazione tra chi il ddl Zan lo approverebbe così com'è e chi vorrebbe delle modifiche sostanziali. Secondo un sondaggio realizzato dall'Istituto Piepoli per il Foglio il 42 per cento degli elettori vorrebbe che non si perdesse altro tempo e si portasse a compimento la legge sull'omotransfobia, contro il 30 per cento che chiede di rivederne i contenuti e un 14 per cento di contrari all'approvazione. Ma l'analisi è ancor più peculiare se tarata sulle diverse coalizioni. Nel centrosinistra la stragrande maggioranza (il 66 per cento) preme ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 13 luglio 2021) Nel giorno della sua calendarizzazione, inla discussione s'infiamma. Ma anche tra gli elettori c'è una discreta biforcazione tra chi il ddl Zan lo approverebbe così com'è e chi vorrebbe delle modifiche sostanziali. Secondo un sondaggio realizzato dall'Istituto Piepoli per il Foglio il 42 per cento degli elettori vorrebbe che non si perdesse altro tempo e si portasse a compimento la legge sull'omotransfobia, contro il 30 per cento che chiede di rivederne i contenuti e un 14 per cento di contrari all'approvazione. Ma l'analisi è ancor più peculiare se tarata sulle diverse coalizioni. Nel centrosinistra la stragrande maggioranza (il 66 per cento) preme ...

Advertising

trash_italiano : Siamo stati così bene in questi giorni tutti dalla stessa parte. Facciamo uno sforzo e replichiamo il tutto con il Ddl Zan, su. ?????? - Link4Universe : Il mio Wembley è domani in aula per il passaggio del DDL Zan - amnestyitalia : #ddlZan Basta con la disinformazione. Il testo è chiaro, urgente, e atteso da vent’anni. Lo si approvi finalmente a… - mantegazziani : RT @BerniCurenai: Ddl Zan, caos in Senato. La Casellati travolta dai fischi e seduta sospesa. L'ipotesi: nuovo rinvio in Commissione https:… - TuttoQuaNews : RT @fattoquotidiano: Il dialogo della Lega sul ddl Zan? Perdere altro tempo. Casellati la asseconda e convoca l’ennesimo vertice https://t.… -