Hotspot al collasso | ma Sea Watch chiede un porto sicuro

(Di martedì 13 luglio 2021) L'dell'Isola non riesce a svuotarsi per via dei continui sbarchi, mentre l'Ong tedescal'approdo sulla terraferma per circa 80 persone in difficoltà in zona Sar maltese

il Giornale

C'è fermento sul fronte immigrazione tra sbarchi ad intermittenza a Lampedusa e Sea Watch che inizia un nuovo pressing per un porto sicuro dove far approdare circa 80 migranti. Si possono riassumere ...Continua l'arrembaggio alle coste di Lampedusa dei barchini di clandestini: l'è già alL'accordo Lamorgese - Di Maio con la Tunisia è un flop. Il Coisp: pochi poliziotti per controllare tutto.L'hotspot dell'Isola non riesce a svuotarsi per via dei continui sbarchi, mentre l'Ong tedesca chiede l'approdo sulla terraferma per circa 80 persone in difficoltà in zona Sar maltese ...“Sulle coste calabresi prosegue l’invasione di centinaia di immigrati tunisini. Gli hotspot sono al collasso e le fughe sono all’ordine del giorno, creando numerosi problemi sia ...