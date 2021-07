Gotti | ' Senza De Paul l' Udinese può cambiare modulo'

(Di martedì 13 luglio 2021) UDINE - " Sappiamo tutti che in qualche modo il 3 - 5 - 2 è una tradizione e un marchio di fabbrica dell'e io ho continuato a utilizzarlo per valorizzare al meglio un giocatore come De. ...

Critiche sul finale di stagione? Ci sono i ragionamenti da giornalista, quelli da tifoso e quelli da allenatore - ha precisato- è naturale che i primi due non danno una valutazione positiva ..."Critiche sul finale di stagione? Ci sono i ragionamenti da giornalista, quelli da tifoso e quelli da allenatore - ha precisato- è naturale che i primi due non danno una valutazione positiva ...Il tecnico dopo la cessione dell'argentino all'Atletico Madrid: "Quando avrò il gruppo al completo, sarà molto più chiara la strada che ci aspetta" ..."Sappiamo tutti che in qualche modo il 3-5-2 è una tradizione e un marchio di fabbrica dell'Udinese e io ho continuato a utilizzarlo per valorizzare al meglio un giocatore come De Paul. I calciatori c ...