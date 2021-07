Europei 2021 – Jorginho | “Donnarumma? In porta abbiamo un fenomeno”

Advertising

ilpost : Diversi giornali e politici italiani hanno ripreso un #video girato allo stadio di #Wembley durante la finale degli… - repubblica : Fischi, insulti razzisti e la medaglia tolta: la brutta figura del calcio inglese - repubblica : ?? L'Italia campione d'Europa!!! Inghilterra sconfitta a Wembley: dal dischetto sbagliano Belotti e Jorginho, ma Don… - Lvr_Solitaria : RT @RaiPlay: Grazie ragazzi, è stato un piacere tifare con voi! ???? Rivedi gli highlights dell'ultima puntata di 'Europei a casa The Jackal'…

Ultime Notizie dalla rete : Europei 2021

Migliaia di persone hanno festeggiato la vittoria degli azzurri agliseguendo in corteo il pullman scoperto che ha attraversato le vie di Roma. Cori, fumogeni e ... 13 luglioIl centrocampista italiano ha voluto evidenziare il ruolo fondamentale di Roberto Mancini, il commissario tecnico dell'Italia a questi. Il calciatore del Chelsea ha continuato dicendo: 'Mancini ha adattato il gioco della squadra alle caratteristiche dei giocatori. C'è la sua mano dietro a questo successo'.Simona Quadarella non è riuscita a partire alla volta di Tokyo nella giornata di ieri, come invece era da programma. Come riporta il Corriere dello Sport, la nuotatrice italiana, infatti, è rimasta a ...I britannici vaccinati sono l’87% della popolazione e quasi tutti sono convinti di essere ormai al sicuro. Ma non è così: i vaccini come AstraZeneca proteggono per il 60-70%, quelli come Pfizer per il ...