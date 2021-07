Ddl Zan, la mossa dei due Mattei spiazza il Pd (Di martedì 13 luglio 2021) Alle otto di sera, si salda l’asse tra i due Mattei, che offrono al Pd un patto non (solo) di merito bensì politico sul ddl Zan. E’ la novità che chiude un pomeriggio di bagarre e tatticismi, tra cori e fischietti: la Lega, a nome del centrodestra, e Italia Viva mettono sul piatto tempi certi di approvazione in entrambi i rami del Parlamento - un mese tra Camera e Senato - in cambio di modifiche sui fatidici articoli 4,5 e 7. Ovvero, un tentativo di disinnescare la principale obiezione finora manifestata da Letta: la diffidenza rispetto a offerte “fumose”, senza una deadline per il varo definitivo. Il paso doble non si materializza - come temuto - sul voto sulle ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 13 luglio 2021) Alle otto di sera, si salda l’asse tra i due, che offrono al Pd un patto non (solo) di merito bensì politico sul ddl Zan. E’ la novità che chiude un pomeriggio di bagarre e tatticismi, tra cori e fischietti: la Lega, a nome del centrodestra, e Italia Viva mettono sul piatto tempi certi di approvazione in entrambi i rami del Parlamento - un mese tra Camera e Senato - in cambio di modifiche sui fatidici articoli 4,5 e 7. Ovvero, un tentativo di disinnescare la principale obiezione finora manifestata da Letta: la diffidenza rispetto a offerte “fumose”, senza una deadline per il varo definitivo. Il paso doble non si materializza - come temuto - sul voto sulle ...

Advertising

matteosalvinimi : In diretta dal Senato, il mio intervento sul ddl Zan. - borghi_claudio : Al Senato non passa per DODICI voti la pregiudiziale di costituzionalità sul DDL Zan. Se capisco giusto Italia Viv… - Link4Universe : Il mio Wembley è domani in aula per il passaggio del DDL Zan - frasc77 : RT @Misurelli77: Salvini 'spiega' come affossare il DDL Zan e Faraone capogruppo Italia Viva al senato applaude Che schifo!!! Che Vergogna!… - libellula58 : RT @GioGeneSharp: È possibile sapere in cosa è cambiato il DDL Zan da quando IV l'ha votato alla Camera ad ora che lo vuole cambiare al Sen… -