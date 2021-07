Covid, in Campania il maggior numero di sequenze di variante Delta: i dati (Di martedì 13 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutivariante Delta in Italia salita al 32,6%, Alfa al 37,9% Gisaid, è dominante al 100% in 6 Paesi nel mondo, in 7 oltre 95%. La variante Delta del virus SarsCoV2 prosegue la sua corsa e in Italia è ormai presente nel 32,6% delle sequenze depositate nella banca internazionale Gisaid, che raccoglie le sequenze genetiche del virus SarsCoV2 da tutto il mondo. La variante Alfa è invece scesa al 37,9%. Di conseguenza è ormai vicinissimo il testa-a-testa, al quale molto probabilmente seguirà il sorpasso che porterà la variante ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiin Italia salita al 32,6%, Alfa al 37,9% Gisaid, è dominante al 100% in 6 Paesi nel mondo, in 7 oltre 95%. Ladel virus SarsCoV2 prosegue la sua corsa e in Italia è ormai presente nel 32,6% delledepositate nella banca internazionale Gisaid, che raccoglie legenetiche del virus SarsCoV2 da tutto il mondo. LaAlfa è invece scesa al 37,9%. Di conseguenza è ormai vicinissimo il testa-a-testa, al quale molto probabilmente seguirà il sorpasso che porterà la...

