Covid: effetto euro 2020 fra 4-5 giorni. Cts: timori dopo i festeggiamenti (Di martedì 13 luglio 2021) L'immunologo Sergio Abrignani: Ci sono timori per i festeggiamenti, in tutt'Italia, seguiti alla vittoria azzurra a euro 2020. «Già fra 4 o 5 giorni, se osserveremo dei picchi di contagi nelle città dove ci sono stati comportamenti a rischio, vedremo se con i festeggiamenti per la vittoria agli europei abbiamo rischiato troppo» L'articolo proviene da Firenze Post.

