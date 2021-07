Coronavirus in Calabria | aumentano i contagi ma con più tamponi Nessun morto

Advertising

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 956364 (+2.290). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 69387 (+45) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all'emergenza Covid-19 diffuso dal dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria.