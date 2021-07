Benevento | debutto col botto per ‘Dinner in the Sky” | inaugurazione con Mastella

Leggi su anteprima24

(Di martedì 13 luglio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiin grande stile per Dinner in the sky a. Quasi completamente sold out gli eventi del ristorante tra le nuvole che fino all’11 luglio in Piazza Castello ha offerto il brivido di una cena o di un aperitivo a 50 metri di altezza. Al taglio del nastro dell’attrazione hanno partecipato anche il sindaco Clementeaccompagnato dalla moglie, la senatrice Sandra Lonardo, che hanno lodato e apprezzato la qualità dell’iniziativa. Tantissime le persone che non hanno voluto perdere l’occasione di degustare colazioni, brunch, pranzi, apericene e cene ad alta quota, con un ...