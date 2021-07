Wta Budapest 2021: Errani out al primo turno, Bara prevale in rimonta (Di lunedì 12 luglio 2021) Sara Errani ha salutato il Wta 250 di Budapest 2021 al termine del proprio incontro di primo turno. La tennista italiana ha ceduto il passo a Irina Maria Bara, quest’ultima superiore attraverso il punteggio di 4-6, 7-5, 6-2. Rammarico per la tennista italiana, in controllo del confronto per almeno un set e battagliera sino all’ultimo 15, ma tradita dalla resa del proprio servizio. La romena è riuscita a far valere una velocità di palla superiore all’avversaria, soprattutto in risposta, sebbene nelle prime fasi del match sia stata adeguatamente limitata dall’opponente italiana. ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 luglio 2021) Saraha salutato il Wta 250 dial termine del proprio incontro di. La tennista italiana ha ceduto il passo a Irina Maria, quest’ultima superiore attraverso il punteggio di 4-6, 7-5, 6-2. Rammarico per la tennista italiana, in controllo del confronto per almeno un set e battagliera sino all’ultimo 15, ma tradita dalla resa del proprio servizio. La romena è riuscita a far valere una velocità di palla superiore all’avversaria, soprattutto in risposta, sebbene nelle prime fasi del match sia stata adeguatamente limitata dall’opponente italiana. ...

