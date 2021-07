Variante delta, quali Regioni rischiano di torna in zona gialla (Di lunedì 12 luglio 2021) L’aumento dei contagi, dovuto dalla diffusione della Variante delta, potrebbe far ritornare alcune Regioni – al momento sono tutte in zona bianca – nella fascia gialla. L’ultimo monitoraggio settimanale della cabina di regia Iss-ministero della Salute vede otto Regioni con una classificazione complessiva di rischio L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 12 luglio 2021) L’aumento dei contagi, dovuto dalla diffusione della, potrebbe far rire alcune– al momento sono tutte inbianca – nella fascia. L’ultimo monitoraggio settimanale della cabina di regia Iss-ministero della Salute vede ottocon una classificazione complessiva di rischio L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

RobertoBurioni : La variante Delta non buca per nulla i vaccini. Ma infetta con grande facilità i non vaccinati. Da @EricTopol - fattoquotidiano : A Londra è saltata ogni regola: tifosi ubriachi e senza le mascherine [di @lVendemiale] - repubblica : ?? Covid, vertice per fermare la variante Delta: zone bianche in bilico - EleEsse77 : RT @07Emmedi: il ministro della sanità inglese classifica la variante 'delta' come semplice influenza e quindi vuole togliere i lockdown in… - carlossartori19 : RT @07Emmedi: il ministro della sanità inglese classifica la variante 'delta' come semplice influenza e quindi vuole togliere i lockdown in… -