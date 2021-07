Ufficiale: lo svincolato Chajia al Como (Di lunedì 12 luglio 2021) Il Como 1907 ufficializza tramite sito Ufficiale, l’arrivo dello svincolato trequartista belga, Moutir Chajia. Nella sua ultima stagione passata al Lokomotiva Zagabria, ha totalizzato 27 presenze, realizzato 2 gol e servito 1 assist per i compagni. Como 1907 comunica di aver ingaggiato il calciatore Moutir Chajia fino al giugno del 2023. Nato nel 1998 a Heusden-Zolder in Belgio, possiede anche la cittadinanza marocchina.Esterno offensivo oltreché trequartista, è cresciuto tra le giovanili dell’Oostende e quelle del Novara, club con il quale ha debuttato in Serie B nella stagione 2016/2017 ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 12 luglio 2021) Il1907 ufficializza tramite sito, l’arrivo dellotrequartista belga, Moutir. Nella sua ultima stagione passata al Lokomotiva Zagabria, ha totalizzato 27 presenze, realizzato 2 gol e servito 1 assist per i compagni.1907 comunica di aver ingaggiato il calciatore Moutirfino al giugno del 2023. Nato nel 1998 a Heusden-Zolder in Belgio, possiede anche la cittadinanza marocchina.Esterno offensivo oltreché trequartista, è cresciuto tra le giovanili dell’Oostende e quelle del Novara, club con il quale ha debuttato in Serie B nella stagione 2016/2017 ...

