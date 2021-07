Temporali e mareggiate in arrivo | allerta meteo gialla

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Temporali mareggiate

Sono quindi persu tutta la Regione, attesi a carattere sparso nelle zone interne e a ... Per la provincia pisana rileva infine l'allerta meteo per. ...anche forti un po' su tutta la regione con possibilità di vento e grandinate. Le previsioni in tempo reale ...In base al bollettino emesso dalla sala operativa della Protezione civile regionale, a essere interessata dal codice giallo è tutta la Toscana, con precipitazioni prevalentemente temporalesche a carat ...Martedì instabilità in aumento dalla sera con temporali anche intensi nella notte. Rischio di fenomeni intensi, con grandine e colpi di vento. Una linea temporalesca ben strutturata, seguita da aria d ...