"Si rischia una catastrofe generazionale": l'Onu esorta i governi a non chiudere più le scuole per il Covid (Di lunedì 12 luglio 2021) La chiusura delle scuole dovuta alla pandemia di Covid-19 "non può più continuare" o rischia di causare una "catastrofe generazionale". Lo affermano Unicef e Unesco, avvertendo che le chiusure delle scuole, che in 18 mesi di pandemia hanno interessato più di 156 milioni di studenti in 19 paesi, sono state spesso decise "anche quando la situazione epidemiologica non lo richiedeva". "Le scuole dovrebbero essere le ultime a chiudere e le prime a riaprire", hanno detto Henrietta Fore, direttrice esecutiva del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef)

