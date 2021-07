Scaletta dell’ultimo concerto di Benji E Fede all’Arena di Verona in diretta su LiveNow

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 12 luglio 2021)diinstasera sudalle ore 21.00. Il duo modenese terrà l’ultimodella sua carriera nell’anfiteatro scaligero e per l’occasione lo spettacolo sarà trasmesso integralmente anche instreaming sul portale Live Now. Questosarà l’ultima volta in cuisi esibiranno insieme. I due cantanti hanno già avviato le rispettive carriere soliste e il periodo di pausa del duo che hanno composto in modo spontaneo a partire da un ...