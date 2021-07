Roma si abbraccia in piazza. Ed è subito festa

Advertising

ricciardeau : buonanotte con manuel loca che abbraccia matteo pessina mentre cantano l’inno italiano sull’aereo diretto verso rom… - massimodigiamb1 : @Presidentissim0 Un grande politico eurodeputato, dopo i nubifragi romani e le fontanelle di Roma adesso abbraccia… - iltirreno : RT @fedelazzotti: Estate 1991 Libertas #Livorno e PL firmano la fusione. Fantozzi fa le valigie e va a #Roma. Estate 2021 l'ex capitano dai… - fedelazzotti : Estate 1991 Libertas #Livorno e PL firmano la fusione. Fantozzi fa le valigie e va a #Roma. Estate 2021 l'ex capita… - stefanoservadei : @CarloCalenda A Roma non vedo cumuli di cicche ma vedo cumuli di 'monnezza' che abbraccia e sovrasta i cassonetti. -

Ultime Notizie dalla rete : Roma abbraccia

Quotidiano.net

Dopo la partita una folla di tifosi riempre le strade della Capitale. Davanti ai maxischermi paura per i rigori: ma alla fine rimane solo la gioia di GIOVANNI ROSSI... che dopo la partita si scioglie in lacrime, stravolto, svuotato, e sicon il suo amico ... Pensavano di tenersi la coppa a Londra e invece l'abbiamo portata a", dice quasi con stizza. ...Intervenuto da Wembley in lacrime dopo la vittoria con l’Inghilterra, Roberto Mancini, ct della nostra Nazionale, ha abbracciato Gianluca Vialli in maniera commovente e si è po ...Si, proprio abbracciati. È stato un altro 11 luglio da campioni ... Bolzano come Bari, Milano come Napoli, Torino come Roma, Bologna come Firenze, Venezia come Palermo. Certo, le regole sul ...