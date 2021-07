Più vaccini e pass obbligatorio per bar e ristoranti. La stretta di Macron (Di lunedì 12 luglio 2021) Ripartire e lasciarsi alle spalle la crisi di quest’ultimo anno e mezzo, senza però dimenticare il coronavirus, che rappresenta ancora una minaccia per tutti i francesi. Una doppia sfida per il presidente Emmanuel Macron, che nel discorso alla nazione tenuto questa sera ha lanciato un appello ai francesi affinché intraprendano l’”unica via per ritornare alla normalità”: la vaccinazione. Intanto, il diffondersi della variante Delta impone nuove misure. Inizialmente concepito come un intervento destinato ad illustrare il progetto di quest’ultima parte del mandato, il discorso è stato riadattato nelle ultime ore a causa della situazione sanitaria del Paese. La variante Delta ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 12 luglio 2021) Ripartire e lasciarsi alle spalle la crisi di quest’ultimo anno e mezzo, senza però dimenticare il coronavirus, che rappresenta ancora una minaccia per tutti i francesi. Una doppia sfida per il presidente Emmanuel, che nel discorso alla nazione tenuto questa sera ha lanciato un appello ai francesi affinché intraprendano l’”unica via per ritornare alla normalità”: la vaccinazione. Intanto, il diffondersi della variante Delta impone nuove misure. Inizialmente concepito come un intervento destinato ad illustrare il progetto di quest’ultima parte del mandato, il discorso è stato riadattato nelle ultime ore a causa della situazione sanitaria del Paese. La variante Delta ...

Ultime Notizie dalla rete : Più vaccini Covid, Macron: obbligo vaccini per chi è a contatto con fragili Macron ha poi fatto appello "a tutti i francesi affinché si vaccinino il più presto possibile", perché ci sono "nove milioni di dosi che vi aspettano": "Vaccinarsi è l'unico modo per progettere noi e ...

Covid in Italia, aumentano contagi e ricoveri: in 10 regioni casi su oltre il 50% in una settimana ... 'I numeri sono simili, ma allora - osserva Sestili - eravamo in una situazione di discesa della curva, non di risalita, e la differenza più grande è che allora non avevamo i vaccini'. Oggi '...

Macron ha poi fatto appello "a tutti i francesi affinché si vaccinino il più presto possibile", perché ci sono "nove milioni di dosi che vi aspettano": "Vaccinarsi è l'unico modo per progettere noi e ..."