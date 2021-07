Nazionale di calcio e Berrettini oggi da Mattarella e poi da Draghi (Di lunedì 12 luglio 2021) Le più alte cariche istituzionali festeggiano la vittoria italiana agli Europei di calcio e il traguardo raggiunto ai Championship di tennis a Wimbledon con un italiano per la prima volta in finale. ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 12 luglio 2021) Le più alte cariche istituzionali festeggiano la vittoria italiana agli Europei die il traguardo raggiunto ai Championship di tennis a Wimbledon con un italiano per la prima volta in finale. ...

Advertising

FerdiGiugliano : Dichiarazione di Mario Draghi “Gli italiani celebrano il successo della nazionale ai campionati europei di calcio.… - insopportabile : Io dico grazie per questi momenti, per questa nazionale, per questa vittoria dopo un periodo terribile. Grazie perc… - RaiRadio2 : Nel 2021 ?? I @thisismaneskin vincono in Europa ? La Nazionale Italiana di Calcio vince in Europa E tutti gli altri… - Niko_VI : RT @AzzurraBarbuto: Tutti questi politici che esultano per la vittoria dell’Italia mi fanno pensare che non ha proprio senso tifare per la… - Humana83 : Prima donna in Italia telecronista di una finale della nazionale di calcio Maschile... tutto bello ed emozionante o… -