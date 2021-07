Napoli, 400 biglietti per partecipare alle prove de “Il Trovatore” di Giuseppe Verdi (Di lunedì 12 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – 400 biglietti per partecipare alla prova generale de Il Trovatore di Giuseppe Verdi. Grazie alla collaborazione tra il teatro San Carlo e l’assessorato alla Cultura si realizza nuovamente la possibilità di destinare per alcuni giorni la piazza del Plebiscito alla musica lirica sinfonica e al balletto: il Comune di Napoli ha infatti destinato 400 biglietti alla cittadinanza in occasione della prova generale dell’opera Verdiana che si terrà domani, dalle ore 20.15, in ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– 400peralla prova generale de Ildi. Grazie alla collaborazione tra il teatro San Carlo e l’assessorato alla Cultura si realizza nuovamente la possibilità di destinare per alcuni giorni la piazza del Plebiscito alla musica lirica sinfonica e al btto: il Comune diha infatti destinato 400alla cittadinanza in occasione della prova generale dell’operaana che si terrà domani, dore 20.15, in ...

