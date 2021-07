Mancini | Mattarella | Draghi e il metodo Governare l' Italia

Leggi su agi

(Di lunedì 12 luglio 2021) AGI - Lo sport è una grande officina d'immaginario. Il calcio è il suo prodotto più sofisticato, il gioco bellissimo. La nazionalena ha vinto la finale dei campionati europei, in casa dei leoni d'Inghilterra, in un luogo dove si entra in punta di piedi, Wembley, il tempio del football. Abbiamo visto una partita-thriller, il gol inglese al gin ghiacciato, appena usciti dallo spogliatoio, una frustata, il pareggio da biliardo di Bonucci, il possesso di palla schiacciante degli azzurri, i supplementari e poi la giostra dei rigori con due parate sibilanti come il vento di "Gigio" Donnarumma, l'uomo elastico. Siamo campioni d'Europa e possiamo dire con orgoglio di aver ...