Le prime parole di Cecilia Rodriguez per la nipotina Luna Marì (Di lunedì 12 luglio 2021) A poche ore dalla nascita della piccola Luna Marì, Cecilia Rodriguez è la prima della famiglia Rodriguez ad esternare il saluto alla nipotina su Instagram e non solo A distanza di ore, Cecilia Rodriguez ha usato il suo profilo Instagram per esternare pubblicamente la sua gioia e felicità per l’arrivo della nipotina Luna Marì. Dopo l’annuncio fatto da Belèn Rodriguez e il compagno Antonio Spinalbese, i messaggi di auguri e di affetto alla neo mamma e al padre si sono susseguiti ora dopo ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 12 luglio 2021) A poche ore dalla nascita della piccolaè la prima della famigliaad esternare il saluto allasu Instagram e non solo A distanza di ore,ha usato il suo profilo Instagram per esternare pubblicamente la sua gioia e felicità per l’arrivo della. Dopo l’annuncio fatto da Belène il compagno Antonio Spinalbese, i messaggi di auguri e di affetto alla neo mamma e al padre si sono susseguiti ora dopo ...

