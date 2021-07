Foggia | scende in strada per festeggiare la Nazionale | viene ucciso davanti al nipotino

(Di lunedì 12 luglio 2021) Tragedia nelno durante i festeggiamenti per la vittoria della. Quella che sarebbe dovuta essere una serata all’insegna dell’allegria e dei festeggiamenti, si è conclusa in tragedia. Nelno – riferisce Fanpage – un uomo è statoa colpi di arma da fuoco inaldi 6 anni. Anche il bambino è rimasto ferito gravemente. L’episodio è avvenuto a San Severo nella notte tra l’11 e il 12 luglio, mentre tutta Italia festeggiava per la vittoria dellaagli Europei. La vittima si ...

...5% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentualeallo 0,7%. I casi a Roma città ... 7 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 1 nella provincia Bat, 9 in provincia di, ......5% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentualeallo 0,7%. I casi a Roma città ... 3 in provincia di Brindisi, 1 nella provincia BAT, 9 in provincia di, 11 in provincia di Lecce, ...In Puglia regge la zona bianca e, nonostante un aumento della circolazione della variante Delta, i contagi sono ancora in - seppur lieve - riduzione, trend opposto rispetto al resto d'Italia.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.733.022 test. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salu ...