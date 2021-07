Covid, news. Ricoveri ancora in calo, ma la variante Delta continua a spaventare. LIVE (Di lunedì 12 luglio 2021) Il Coronavirus in Italia, poco meno di 1400 contagi e 7 morti nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività aumenta leggermente, attestandosi allo 0,97%. Restano stabili le terapie intensive: oggi il saldo tra nuovi ingressi e posti liberati è pari a zero Leggi su tg24.sky (Di lunedì 12 luglio 2021) Il Coronavirus in Italia, poco meno di 1400 contagi e 7 morti nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività aumenta leggermente, attestandosi allo 0,97%. Restano stabili le terapie intensive: oggi il saldo tra nuovi ingressi e posti liberati è pari a zero

Advertising

repubblica : ?? Covid, vertice per fermare la variante Delta: zone bianche in bilico - LaStampa : Covid, l’Ema mette in guardia: “Pfizer e Moderna possono provocare problemi al cuore” - SkyTG24 : #Covid, le news. Aumentano i casi in Europa, #Locatelli: 'Vaccinare over 60'. LIVE - andreastoolbox : Coronavirus in Italia e nel mondo: news e bollettino casi Covid di oggi 12 luglio | Sky TG24 - ElVengadorDelF5 : RT @SkyTG24: Covid, news. Ricoveri ancora in calo, ma la variante Delta continua a spaventare. LIVE -