Cori, bandiere e caroselli, festeggiamenti tutta notte in Gallura per la vittoria dell'Italia (Di lunedì 12 luglio 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Obesità, sull'isola circa 100mila pazienti ma meno… Cosa può insegnare l'esperienza della Gallura alle… Un giovanissimo fantino di ... Leggi su galluraoggi (Di lunedì 12 luglio 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Obesità, sull'isola circa 100mila pazienti ma meno… Cosa può insegnare l'esperienzaalle… Un giovanissimo fantino di ...

Advertising

RaiSport : L'arrivo degli #Azzurri a Coverciano alle prime luci dell'alba, ad accoglierli cori e bandiere ???? #Euro2020… - il_piccolo : Tuffi in mare, fumogeni, cori, bandiere: anche a Trieste come nel resto d'Italia è esploso il delirio dopo la vitto… - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Europei: tifosi in festa in fanzone, caroselli a Roma. Cori, bandiere e trombette per festeggiare la vittoria #ANSA http… - Agenzia_Dire : Una notte di gioia per l'Italia: bandiere, cori e caroselli in tutta la Penisola. - baritoday : Bandiere, trombe, clacson e cori, a Bari esplode la gioia per l'Italia campione d'Europa: festeggiamenti in centro… -