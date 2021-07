Vite al limite, Steven Assanti dopo il reality, è successo di tutto (Di domenica 11 luglio 2021) Vite al limite, per oltre 8 anni i telespettatori del programma hanno seguito il percorso della perdita del peso di diversi concorrenti, tra cui c’è anche Steven Assanti. Vite al limite, chi è Steven Assanti la testa calda del trioNessuno ha aggiunto quel pizzico di dramma al programma come Steven Assanti durante la stagione 5 del programma. dopo aver raggiunto la soglia dei 200Kg, è comparso durante la serie accompagnato da suo fratello Justin nel 2017. Molti sono rimasti sconcertati ... Leggi su ck12 (Di domenica 11 luglio 2021)al, per oltre 8 anni i telespettatori del programma hanno seguito il percorso della perdita del peso di diversi concorrenti, tra cui c’è ancheal, chi èla testa calda del trioNessuno ha aggiunto quel pizzico di dramma al programma comedurante la stagione 5 del programma.aver raggiunto la soglia dei 200Kg, è comparso durante la serie accompagnato da suo fratello Justin nel 2017. Molti sono rimasti sconcertati ...

Milla Clarks dopo Vite al limite: l’ultima foto è scioccante Ck12 Giornale Milla Clarks dopo Vite al limite: l’ultima foto è scioccante Il cambiamento di Milla Clarks è scioccante, la donna è divenuta famosa per aver partecipato a “Vite al Limite” e aver perso 270 kg, ecco com’è ora. Ha compiuto un grande cambiamento una delle ...

Charity Pierce: ecco come sta dopo Vite al limite Charity Pierce: ecco come sta dopo Vite al limite. I risultati ottenuti sono veramente eccezionali considerando da dove era partita ...

