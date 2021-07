Tutte i guai di Hunter Biden (Di domenica 11 luglio 2021) Dai rapporti d’affari piuttosto torbidi con l’Ucraina e la Cina alla tormentata vita coniugale fino agli eccessi da rockstar: Hunter Biden, secondogenito del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, riesce sempre a far parlare di sé, e spesso e volentieri non in positivo, soprattutto per l’immagine del capo Casa Bianca. L’avvocato e lobbista, membro del InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 11 luglio 2021) Dai rapporti d’affari piuttosto torbidi con l’Ucraina e la Cina alla tormentata vita coniugale fino agli eccessi da rockstar:, secondogenito del Presidente degli Stati Uniti Joe, riesce sempre a far parlare di sé, e spesso e volentieri non in positivo, soprattutto per l’immagine del capo Casa Bianca. L’avvocato e lobbista, membro del InsideOver.

