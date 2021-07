**Tennis: Wimbledon, Djokovic in vantaggio due set a uno su Berrettini** (Di domenica 11 luglio 2021) Londra, 11 lug. - (Adnkronos) - Novak Djokovic mette la freccia e passa a condurre per due set a uno contro Matteo Berrettini nella finale di Wimbledon. Il 34enne serbo, numero uno del mondo e prima testa di serie, è in vantaggio sul 25enne romano, numero 9 del ranking Atp e 8 del seeding, con il punteggio di 6-7 (4-7), 6-4, 6-4 dopo due ore e 40 minuti. Decisivo un unico break al terzo game. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 luglio 2021) Londra, 11 lug. - (Adnkronos) - Novakmette la freccia e passa a condurre per due set a uno contro Matteo Berrettini nella finale di. Il 34enne serbo, numero uno del mondo e prima testa di serie, è insul 25enne romano, numero 9 del ranking Atp e 8 del seeding, con il punteggio di 6-7 (4-7), 6-4, 6-4 dopo due ore e 40 minuti. Decisivo un unico break al terzo game.

Advertising

trash_italiano : Gli italiani che pur di supportare Berrettini stanno studiando ora su Wikipedia le regole del tennis. #Wimbledon - Coninews : BERRETTINI NELLA STORIA! ?????? Sull'erba londinese @MattBerrettini supera anche Hubert Hurkacz 6-3 6-0 6-7 6-4 e di… - Eurosport_IT : IL SOGNO CONTINUA ?????? Berrettini è in FI??NA??LE??!!! ?????????????????? #EurosportTENNIS #Wimbledon #Berrettini #tennis - xmyramix : A proposito di #wimbledon, voglio scrivere prima di sapere il finale. Ho iniziato a giocare a tennis nel 2006 (a 8… - PerlediMitirda : RT @ilMenestrelloh: Purtroppo chi sta guardando il tennis per la prima volta deve capire che Djokovic non è normale. Veramente, ha qualche… -