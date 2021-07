Temptation Island | Tommaso Eletti pronto per Uomini e Donne?

Leggi su solodonna

(Di domenica 11 luglio 2021)è da poco uscito separato da2021. dopo essersi avvicinato a una single, si è lasciato con l’ex fidanzata Valentina Nulli Augusti. Ma c’è una sorpresa: chesiaper approdare a? Il programma di Maria De Filippista per tornare. La messa in onda è prevista per settembre. Ma si è già lasciato scappare Articolo completo: dal blog SoloDonna