Sergio Mattarella tifa Italia con cravatta e mascherina blu a Wembley

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, indossa cravatta e mascherina blu, colori della Nazionale Italiana, per assistere a Wembley alla finale di Euro 2020 Italia-Inghilterra. Il capo dello Stato al suo arrivo è stato accolto dall'ambasciatore d'Italia a Londra Raffaele Trombetta ed era accompagnato dalla sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali. Mattarella è giunto nella tribuna di Wembley da cui assisterà alla partita. A salutarlo, prima dell'incontro, il premier inglese, Boris Johnson.

ZZiliani : “Laura scusa, fammi un favore: vai su Google e dimmi come si chiama il presidente della federazione calcio italiana… - Radio1Rai : ?? Il Presidente della Repubblica, Sergio #Mattarella, è atterrato a Londra per assistere alla finale di #Euro2020… - rtl1025 : ???? Il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella sarà a Wembley per la finale di #Euro2020 #ItaliaInghilterra ?? - thatgirldru : RT @grandadprincess: vabbè dai ?? tanto alla fine ?? l'importante è che sergio mattarella sia felice ??????????? - OhWhatFun__ : 'una gioia per Mattarella', vorrei ricordarvi che Sergio nazionale è interista. ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Sergio Mattarella Tom Cruise, dopo Wimbledon, si regala anche Italia - Inghilterra. Parata di stelle a Wembley Da Tom Cruise a David Beckham e Kate Moss , e ancora le autorità politiche, come il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella e il premier Boris Johnson , e le teste coronate dei Duchi di Cambridge: parterre de rois a Wembley per la finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra . La star di Hollywood oggi si ...

Italia - Inghilterra, Mattarella incontra Berrettini: 'Ci vediamo domani' Nella pausa del primo tempo di Italia - Inghilterra c'è stato un incontro: quello tra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , e Matteo Berrettini , reduce della finale di tennis del torneo di Wimbledon. Il Capo dello Stato ha fatto i complimenti al romano, il quale quest'oggi ha ceduto il passo a Novak ...

Italia-Inghilterra, Mattarella a Wembley. Il saluto di Johnson: «Forza Italia» ilmessaggero.it Italia-Inghilterra, il gol di Bonucci esalta Mattarella: il Presidente della Repubblica perde l’aplomb in tribuna [VIDEO] L’Italia trova il pareggio a Wembley ed esulta anche Sergio Mattarella, il Presidente della Repubblica perde il suo aplomb al momento del pari degli azzurri e si regala sorrisi e battiti di mani in ...

Euro 2020: Mattarella a Londra per partita Italia-Inghilterra Roma, 11 lug 20:09 - (Agenzia Nova) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è atterrato a Londra per assistere allo stadio di Wembley alla partita finale degli europei di calcio ...

