Salerno, catturato terrorista jihadista: aveva combattuto per l’Isis in Siria (Di domenica 11 luglio 2021) Importante cattura a Salerno, dove la Polizia ha catturato un pericoloso terrorista della Jihad. L’uomo ha combattuto in Siria per l’Isis. Dei combattenti dell’Isis (via screenshot YouTube)Operazione delicata della Polizia a Lago, in provincia di Salerno. Infatti qui gli agenti hanno preso in arresto Afia Abderrahman, latitante marocchino di 29 anni. L’uomo è uno dei combattenti dell’Isis ed ha lottato al fianco dello Stato Islamico in Siria. Sul 29enne, inoltre c’era un mandato d’arresto internazionale. Stando alle ... Leggi su vesuvius (Di domenica 11 luglio 2021) Importante cattura a, dove la Polizia haun pericolosodella Jihad. L’uomo hainper. Dei combattenti del(via screenshot YouTube)Operazione delicata della Polizia a Lago, in provincia di. Infatti qui gli agenti hanno preso in arresto Afia Abderrahman, latitante marocchino di 29 anni. L’uomo è uno dei combattenti deled ha lottato al fianco dello Stato Islamico in. Sul 29enne, inoltre c’era un mandato d’arresto internazionale. Stando alle ...

Advertising

Ernesto76896081 : RT @SecolodItalia1: Salerno, terrorista marocchino ex leader dell’Isis catturato dalla polizia: braccato dagli 007, era al bar https://t.co… - RenzoCianchetti : RT @SecolodItalia1: Salerno, terrorista marocchino ex leader dell’Isis catturato dalla polizia: braccato dagli 007, era al bar https://t.co… - Remo2222222 : RT @SecolodItalia1: Salerno, terrorista marocchino ex leader dell’Isis catturato dalla polizia: braccato dagli 007, era al bar https://t.co… - SecolodItalia1 : Salerno, terrorista marocchino ex leader dell’Isis catturato dalla polizia: braccato dagli 007, era al bar… - infoitinterno : Salerno, catturato terrorista internazionale jihadista dell’Isis: aveva combattuto in Siria -