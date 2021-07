Piquè | assurdo attacco all’Inter | “Nel 2010 una rapina scandalosa”

Advertising

PaoloBianchessi : Non sono un grandissimo fan della #Nazionale italiana e, chi mi segue da un po’, mi conosce. Ma il ragionamento di… - _misspigrizia : Ma se siamo partiti anche sbagliando un rigore che cazzo di vantaggio abbiamo avuto. Adesso ci si mette anche Piqué… -

Ultime Notizie dalla rete : Piquè assurdo

QuiFinanza

... ma si deve arrendere al muro neroazzurro; Gerardstava per segnare questo goal e un ... la festa poteva cominciare, io ero felicissimo e stavo per vedere veramente un sognoe appena ...... ma si deve arrendere al muro neroazzurro; Gerardstava per segnare questo goal e un ... la festa poteva cominciare, io ero felicissimo e stavo per vedere veramente un sognoe appena ...