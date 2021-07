M5S, Conte: “Pienamente soddisfatto di accordo con Grillo” (Di domenica 11 luglio 2021) “Sono Pienamente soddisfatto dell’accordo” sullo statuto M5S “raggiunto con Beppe Grillo, con il quale in questi giorni ho avuto modo di confrontarmi direttamente più volte. Ringrazio anche i 7 componenti del comitato che hanno portato avanti questa mediazione: il loro generoso contributo è stato importante anche perché ha comportato una verifica e quindi un apprezzamento della solidità del progetto politico e dell’architettura organizzativa predisposti nei mesi scorsi attraverso un lavoro intenso e appassionato”. Così su Facebook Giuseppe Conte che sottolinea: “Ora ci sono tutte le condizioni per ... Leggi su italiasera (Di domenica 11 luglio 2021) “Sonodell’” sullo statuto M5S “raggiunto con Beppe, con il quale in questi giorni ho avuto modo di confrontarmi direttamente più volte. Ringrazio anche i 7 componenti del comitato che hanno portato avanti questa mediazione: il loro generoso contributo è stato importante anche perché ha comportato una verifica e quindi un apprezzamento della solidità del progetto politico e dell’architettura organizzativa predisposti nei mesi scorsi attraverso un lavoro intenso e appassionato”. Così su Facebook Giuseppeche sottolinea: “Ora ci sono tutte le condizioni per ...

