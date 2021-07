Genoa, la squadra domani in partenza per il ritiro di Neustift (Di domenica 11 luglio 2021) Il Genoa di Ballardini domani darà il via alla stagione, con la partenza per il ritiro austriaco di Neustift Anche il Genoa è pronto a dare il via alla nuova stagione. domani, infatti ci sarà la partenza per il ritiro di Neustift, Austria. La squadra di Davide Ballardini, come da comunicazioni ufficiali del club, comincerà il programma di doppie sedute martedì 13, ma scenderà in campo già domani una volta arrivato al campo dello Sportplaz che ospiterà il ritiro. ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 luglio 2021) Ildi Ballardinidarà il via alla stagione, con laper ilaustriaco diAnche ilè pronto a dare il via alla nuova stagione., infatti ci sarà laper ildi, Austria. Ladi Davide Ballardini, come da comunicazioni ufficiali del club, comincerà il programma di doppie sedute martedì 13, ma scenderà in campo giàuna volta arrivato al campo dello Sportplaz che ospiterà il. ...

Advertising

Marylena_88 : RT @sportface2016: #Genoa, squadra in partenza verso il ritiro di Neustift - scuroscuroscuro : RT @sportface2016: #Genoa, squadra in partenza verso il ritiro di Neustift - sportface2016 : #Genoa, squadra in partenza verso il ritiro di Neustift - BottaroR : RT @cristianobosco: Il precedente a Wembley, quando la squadra italiana travolse 5-2 l’avversaria inglese. #Genoa #InghilterraItalia #euro2… - cristianobosco : Il precedente a Wembley, quando la squadra italiana travolse 5-2 l’avversaria inglese. #Genoa #InghilterraItalia… -