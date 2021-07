DVB-T2 e tecnologia 5G | come lavoreranno assieme per darci un intrattenimento al meglio?

Leggi su computermagazine

(Di domenica 11 luglio 2021) Cosa c’entrano il DVB-T2, il nuovo standard del digitale terrestre, e il 5G? In questi giorni molti ne stanno parlando, del resto, si tratta di due tecnologie che stanno sempre più entrando nella nostra quotidianità. DVB-T2 e 5G: il connubio vincente (Foto IlFattoQuotidiano)Il 5G è l’ultimo standard di velocità in quanto a connessione mobile, permette di navigare a velocità mai viste prima, e ogni smartphone top di gamma prodotto fra la fine del 2020 e il 2021, permette appunto di ottenere questa “feauture”. Il DVBT-2, invece,detto sopra sarà il nuovo punto di riferimento per quanto riguarda la qualità delle immagini dei nostri televisori: in questi mesi è iniziata ...