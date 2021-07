Vieri: «Critiche ad attaccanti insensate. Italia? Mi aumentavano i battiti» (Di sabato 10 luglio 2021) Christian Vieri carico per la finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra: ecco le dichiarazioni dell’ex attaccante Christian Vieri, in diretta Twitch alla Bobo TV, ha parlato di Italia-Inghilterra. «Bonucci e Chiellini sono due rocce. Donnarumma è il miglior portiere del mondo, in quest’anno è esploso. Io vi dico che tra un anno e mezzo, al Mondiale, sarà ancora più difficile battere l’Italia. Io sono stato in Australia, il mio sogno era giocare con la maglia azzurra e in Serie A e la mattina, prima di una partita della Nazionale, mi si alzavano i battiti cardiaci. Ho giocato ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 luglio 2021) Christiancarico per la finale di Euro 2020 trae Inghilterra: ecco le dichiarazioni dell’ex attaccante Christian, in diretta Twitch alla Bobo TV, ha parlato di-Inghilterra. «Bonucci e Chiellini sono due rocce. Donnarumma è il miglior portiere del mondo, in quest’anno è esploso. Io vi dico che tra un anno e mezzo, al Mondiale, sarà ancora più difficile battere l’. Io sono stato in Australia, il mio sogno era giocare con la maglia azzurra e in Serie A e la mattina, prima di una partita della Nazionale, mi si alzavano icardiaci. Ho giocato ...

